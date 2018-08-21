古尔邦节第一天 纳扎尔巴耶夫总统前往哈兹列特苏丹清真寺

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 - 古尔邦节的第一天，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫前往位于阿斯塔纳市中心的哈兹列特苏丹清真寺。

期间总统向全国人民再次致以国家节日的祝贺。



总统强调，古尔邦节是哈萨克斯坦的国家节日，也是哈萨克传统文化的重要组成部分。人民在这一天放下工作，前往清真寺祈祷祝福，做出奉献。



纳扎尔巴耶夫总统说，古尔邦节是团结、向善的节日，人们阖家团圆，共庆佳节，帮扶老幼病残，实践善行善念，积攒功德，造福社会。



"在‘精神文明复兴'框架下，我国公民们自发的在各地协力建立了医院、道路、学校等各类设施，这些善行同样是功德之一，值得提倡。"总统说。





总统着重指出，伊斯兰教提倡不分民族、人人平等的理念，强调团结、友爱和和谐的精神，这一点不应被遗忘。



纳扎尔巴耶夫总统指出，这也正是哈萨克斯坦人民一直以来践行的理念和立场，也正因如此，哈萨克斯坦获得了全球各宗教和民族团体代表的信赖，成为了世界和传统宗教大会的举办地。



"我们的和平和谐、友好相处、相互信赖的社会现实，得到了世界的认可。"总统说。



总统随后再次向全国人民致以问候和祝福。





【编译：木合塔尔·木拉提】