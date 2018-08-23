哈萨克斯坦外交部长：科菲·安南是联合国历史上的独特人物

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 -- 联合国第7任秘书长科菲·安南18日上午在瑞士逝世，哈萨克斯坦外交部长海拉提·阿布德拉赫曼诺夫近日发表文章，表示哀悼。

文章全文如下：

科菲·安南是联合国历史上具有重要地位的独特人物，是首位出任秘书长的非洲国家代表，也是出身联合国工作人员行列而当选的第一位秘书长。安南在提高组织在应对全球威胁方面，开展了有效性的改革。此外，他还在反艾滋病工作做出了巨大努力，有效落实了联合国全球协议。

安南在任期内创建了建设和平委员会，以及联合国人权委员会。2001年，为表彰安南为创建一个"更有组织与和平的世界"所作出的努力，挪威诺贝尔委员会宣布向安南先生颁发诺贝尔和平奖。

安南先生高度关注了防止区域和种族冲突问题。出任秘书长后，联合国在安南的协助下共进行28个维和行动。这一数据为安南出任秘书长之前，联合国进行的维和行动总数的2倍。

安南先生为加强联合国在中亚地区的影响做出了重要贡献，并对纳扎尔巴耶夫总统的国际倡议提供了支持。



1994年12月，纳扎尔巴耶夫总统在布达佩斯召开的欧安组织峰会提出落实"预防冲突和加强中亚地区和平发展"倡议。安南先生对哈萨克斯坦的倡议提供支持，并在中亚组建了联合国维和部队。这也成为了中亚国家与联合国在维和领域建立的初步合作。

科菲·安南2002年访问哈萨克斯坦，并同纳扎尔巴耶夫总统举行会晤。安南先生成为首位访问哈萨克斯坦的联合国秘书长。



访问期间，纳扎尔巴耶夫总统为表彰安南先生为联合国的发展和全球和平做出的贡献，向他颁发了哈萨克斯坦共和国一级"友谊"勋章。安南先生向哈萨克斯坦人民和纳扎尔巴耶夫总统表示感谢，并强调当今世界非常需要哈萨克语中的"Достық（友谊）"。

安南先生高度评价了哈萨克斯坦在经济和投资、和平与稳定发展、区域安全领域取得的有效成功，以及自愿放弃核武器决定和哈萨克斯坦民族团结政策。



纳扎尔巴耶夫总统在唁电中说："著名的国际政治家安南先生把自己的一生贡献于全球稳定和平工作。多年前，我有幸认识了科菲·安南这位明智、诚实和善良的人物。我们在全球发展热点问题具有共同立场。至今，我还回想起我们的会晤和谈话时刻。"

安南先生将作为改革者、和平缔造者及真正的世界公民永存我们心中。



【编译：小穆】