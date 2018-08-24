哈萨克斯坦呼吁加强反恐生物信息分享合作

哈通社/纽约/8月24日 - 越来越多来自叙利亚和伊拉克的恐怖分子渗透到阿富汗，使中亚地区面临这一方向上的恐怖主义威胁愈发严重。

据外交部消息，联合国安理会23日召开会议，就恐怖组织达伊什（即所谓"伊斯兰国"）对国际和平与安全所构成的威胁，以及联合国所做出的应对努力开展讨论。



会上，负责反恐事务的副秘书长瓦拉德米尔•沃龙科夫（Vladimir Voronkov）表示，尽管在伊拉克和叙利亚连遭打击，但达伊什组织的威胁并未消除，该组织正逐渐转入地下，并通过附属团体和返回的作战人员不断扩张全球网络，为应对工作带来复杂多变的全新挑战。



他强调称，该组织持续在阿富汗扩张势力，对阿富汗和中亚地区的威胁与日俱增。





会上，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥玛洛夫呼吁通过国际、地区间和国家间的合作共同抗击恐怖主义，将杜绝恐怖主义和极端主义思想在青年人群体中的传播作为首要任务。



此外，奥玛洛夫还向安理会提出了哈萨克斯坦的一系列建议，其中包括通过《摆脱恐怖主义走向自由世界行动守则》。



与此同时，哈常驻联合国代表还对打击毒品犯罪、非法销售自然资源和文物，以及切断成为恐怖主义活动资金来源的新技术手段等问题予以了高度关注。



代表指出，应加强各国之间在反恐生物信息分享方面的合作。奥玛洛夫强调，紧密的生物信息交流分享将有效地促进情报的获取，并减少互联网上的极端主义信息传播。



哈萨克斯坦常驻联合国代表还表示，促进经济发展和提高年轻人就业率，将有效地减少恐怖主义高发地区的社会压力。



当天的会议由英国外交大臣部长杰里米•亨特主持。



会议开始前，安理会全体成员为8月18日刚刚去世的前秘书长科菲•安南进行了默哀。





【编译：木合塔尔·木拉提】