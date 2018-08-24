联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议将在阿斯塔纳举行

哈通社/土库曼巴希/8月24日 -- 纳扎尔巴耶夫总统24日在国际拯救咸海基金会创始成员国峰会扩大会议时表示，联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议第八次会议将在阿斯塔纳举行。

纳扎尔巴耶夫在讲话中指出，中亚地区跨界水资源是所有人民的共同财富。因此，有效和合理利用水资源直接关系着百万人民的命运，并为改善区域生活水平和稳定带来有利影响。

"因此，区域国家在这一领域具有有效的想法和具体的项目。这将有助于引起国际社会对咸海问题的关注，以及寻找解决问题。"他说。

纳扎尔巴耶夫表示，目前，土库曼斯坦正在同联合国讨论通过咸海盆地国家特别项目问题。而根据塔吉克斯坦的倡议，联合国大会将2018年宣布为《为可持续发展-水资源》国际行动10周年。乌兹别克斯坦今年6月份在塔什干举行了中亚国际环境论坛，而吉尔吉斯斯坦制定了《保护楚河和塔拉斯河行动战略项目》。

"今年10月10-12日，阿斯塔纳将举行联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议第八次会议。这一会议将首次在欧洲国家以外举行，预计全球160个国家代表将出席会议。我想利用今天的机会，邀请你们出席该会议。"总统说。

【编译：小穆】