拯救咸海：总统强调滴灌技术重要性

哈通社/土库曼巴希/8月25日-据总统府新闻局消息，拯救咸海基金会创始成员国元首峰会结束后，纳扎尔巴耶夫总统主持联合记者招待会，阐述会谈取得的成果。

纳扎尔巴耶夫总统在向记者和官方代表团成员发表讲话时对高水平组织此次峰会的土方表示了感谢。



"在神圣的古尔邦节期间举行的此次峰会具有特殊象征意义，借此机会，我再次向所有穆斯林同胞们致以节日的祝福。" 纳扎尔巴耶夫总统说。



总统表示，咸海危机是人类史上最严重的环境灾难之一。在过去的50年里，咸海水域面积缩小了9倍，水量减少了30倍。



"水量的减少使咸海水域盐分浓度上升，每年约有8000万吨有毒盐尘刮起，从西欧延伸数千公里至喜马拉雅山峰，造成沙尘暴，严重影响人们的健康和国家的生态系统。"总统说。



对此，纳扎尔巴耶夫强调，拯救咸海基金会创始成员国应积极与国际社会、联合国、各大基金会和银行建立合作关系，取得国际组织的支援，从而帮助灾区。



"峰会上，我们对拯救咸海基金会的管理和执行机构的现状进行了分析，并就改善基金会的工作达成了一致。"总统说。



此外，总统还强调了滴灌等现代技术的重要性，并表示这将减少50-60％的用水量，并使得生产力提高4-5倍。



"会议还提到了在咸海地区种植大量耐盐碱绿色植物的相关提议。这不仅能改善该地区生态状况，还能成为畜牧业的饲料来源并避免土壤盐渍化。"总统说。



总统表示，所有建议均在峰会公报中得到了批准。对此，土库曼方面将汇编所有提案，而执行委员会将制定明确的行动计划。



会议最后，各方就该地区水资源管理、水能和环境方面的问题进行了讨论，并指出哈萨克斯坦对此次峰会予以高度赞赏。



【编译：达娜】