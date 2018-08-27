哈通社/阿斯塔纳/8月27日 -- 上周国际油价单边上扬，其中纽约轻质原油主力期货合约上涨3.94%，创近两个月最大单周涨幅。美国石油钻井数量减少、美元指数暂时走软以及伊朗全力反击美国制裁均有力支撑了油价。

美国油服公司贝克休斯24日公布数据显示，截至8月24日当周，美国石油活跃钻井数锐减9座至860座，为2016年5月以来最大单周降幅。此外，当周天然气活跃钻井数减少4座至182座。在此之前，美国能源署公布的数据显示，美国商业原油库存在截至8月17日的一周减少了580万桶，远超市场预期的减少186万桶。

与此同时，当周美元指数大幅走弱，最低触及94.91，收报95.15，周线下跌约1%，也为以美元计价的国际油价提供了上涨机会。

当周，伊朗方面表示，将全力应对美国的制裁措施，也令市场对中东局势和原油供应的担忧进一步加剧。据伊朗伊斯兰共和国通讯社25日报道，伊朗总统鲁哈尼呼吁伊朗加强国内团结以应对美国制裁。鲁哈尼说，当前国际和地区局势处于关键节点，保持国内团结和稳定十分重要。"我们要团结一致，坚决挫败敌对势力的阴谋诡计。"今年5月8日，美国总统特朗普宣布退出伊核协议，重启对伊制裁。8月7日，美国重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁，还将于11月5日重启剩余部分制裁。

截至当周最后一个交易日收盘时，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.89美元，收于每桶68.72美元，涨幅为1.31％。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.09美元，收于每桶75.82美元，涨幅为1.46％。



【编辑：木合塔尔·木拉提】