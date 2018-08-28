东哈州发现一座青铜时代古城遗迹

哈通社/乌斯卡曼/8月28日 - 据东哈州altaynews.kz新闻网报道，正在东哈州开展历史考察的考古学家维克托•梅尔斯日前宣布，在该州巴斯卡拉盖县杰特扎尔乡境内发现了一座古城的遗址。

考古学家认为，这座古城的年代可能属于距今千年以前的青铜时代的别哈兹-单德拜文化。占地约100公顷的古城，或许是整个西伯利亚地区其规模最大的遗迹。



学者猜测，这样规模的遗迹有可能意味着这里曾经是某个强盛政权的政治中心。



"我们对杰特扎尔遗迹的研究从2000年左右就开始了，不过到目前为止我们还没有进行过挖掘，只是通过对露出地表的残存物进行分析来开展研究工作。原因在于，这座古城的遗迹保存的十分完整，要开展挖掘需要做好准确无误的前期准备。为此，我们向英国专家发出了邀请，他们也对此非常感兴趣。在名叫丹尼尔•罗内斯的学者帮助下，我们对遗迹进行了充分的调查。我们原本猜测遗迹的范围大概在70公顷，但实际上达到了100公顷。这不仅是哈萨克斯坦，也是整个西伯利亚地区最大的一座古城遗迹。"他说。



学者相信，在更详细的调查和发掘工作开始后，这里将成为知名的露天历史博物馆，并进一步刺激当地的旅游业发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】