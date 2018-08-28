哈萨克斯坦、奥地利和韩国高校签署合作协议

哈通社/阿斯塔纳/8月28日-奥地利阿尔卑巴赫日前举办高级别政治论坛，多国政府在任领导人、前领导人、国际组织和媒体代表等来自100多个国家的5000名代表参加了此次论坛。

奥地利总统亚历山大•范德贝伦、联合国第八任秘书长潘基文、前奥地利总统海因茨•菲舍尔、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇等人在论坛上发表讲话，并强调了该论坛在全球构造政治和经济变革背景下的重要性。



值得一提的是，我国阿里法拉比国立大学和该大学内新开设的以潘基文命名的可持续发展学院受邀参加了此次活动，就联合国关于可持续发展全球倡议的前景等问题进行讨论。



自2014年以来，阿里法拉比国立大学一直负责该项目的相关工作，并得到联合国高度认可。



论坛期间，阿里法拉比国立大学校长哈勒穆•穆塔诺夫就"大学4.0-高等教育新阶段"主题发表了演讲，引起了与会者的极大兴趣。据了解，"大学4.0"模式于8月初在联合国总部举行的会议上由阿里法拉比国立大学校提出。



该模式旨在使年轻人重视精神塑造和公民品质的养成。此外，该模式在全球化背景下和新技术的快速发展时期尤为重要。



根据论坛结果，全球民用中心（奥地利）、可持续发展研究所（韩国）和阿里法拉比国立大学签署战略伙伴关系三方协议。文件由前奥地利总统海因茨•菲舍尔、联合国第八任秘书长潘基文和阿里法拉比国立大学校长穆塔诺夫签署。三方将在协议框架内，共同讨论和解决当代世界面临的种种挑战。



【编译：达娜】