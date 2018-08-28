专访总统办公厅内政办公事主任：哈萨克斯坦文化在国际平台上得到认可

哈通社/阿斯塔纳/8月28日-哈萨克斯坦总统办公厅内政办公室主任阿依达•巴拉耶娃近日接受哈通社记者采访，就"精神文明复兴"新阶段等问题发表观点。

记者：阿依达•巴拉耶娃，你最近对法国、英国和西班牙进行了工作访问，就翻译和出版哈萨克语文学选集问题同三国出版社达成了协议。您能否告诉我们更多关于此协议的相关信息？



巴拉耶娃：首先我想简单介绍一下"全球化的当代哈萨克文化"项目的主要内容。该项目致力于向全世界展示我国文学、音乐、艺术、舞蹈、电影和戏剧等领域所取得的成就。我们在每一个领域上都有具体的计划并取得了一定的佳绩。此外，根据纳扎尔巴耶夫总统在文学领域方面的指令，我们正在进行将哈萨克斯坦优秀文学作品译成联合国6种官方语言的相关工作。



一开始，我们咨询了许多在该领域有着多年经验的作家、文学家和评论家等，最后选择了哈萨克散文和诗歌作为翻译对象，与多个世界知名出版社进行了谈判并签署了合作协议。我们的合作伙伴包括英国文化协会、英国剑桥大学出版社、西班牙文化部、西班牙塞万提斯研究所以及法国Michel de Maule出版社。



近期内，我们还将与俄罗斯、中国和阿联酋签署类似协议。



除此之外，哈萨克文学选集的翻译本出版后，我们还将继续在其他以法语、西班牙语、英语等作为官方语言的国家和地区进行作品的宣传工作。



记者：如何将哈萨克语文学作品翻译成世界其他语言？ 目前是否有合格的专业人士来完成这项重要工作？



巴拉耶娃：文学翻译本身就是一个复杂的创作过程，为此，我们与国家翻译局进行了合作。为了向读者呈现更为客观和贴合原著的翻译作品，近期，我们将为作品作者、翻译人员和出版社的相互交流安排会面，而这也将为两国跨文化对话的发展提供新动力。



记者：除了哈萨克文学选集的翻译工作外，还有哪些具体计划正在"全球化的当代哈萨克文化"项目框架内进行？



巴拉耶娃：具体来讲，在文化艺术领域方面，我们正在实施旨在向全球介绍欧亚大陆游牧民族文化的《金人世界巡展》项目。目前，在此框架内，美国、英国、中国、阿塞拜疆、白俄罗斯等国家举办了金人展览。该项目由哈萨克斯坦文体部负责管理，而国家博物馆和各州博物馆也为此做出了巨大贡献。



此外，国内各大博物馆正在进行展品的数字化项目。目前，卡斯捷耶夫艺术博物馆内的100个雕像展品已完成3D化工作。而在此框架内，我国库斯塔奈、阿克托别、阿特劳等州20%的博物馆藏品已完成数字化转型。



在传统和古典音乐领域方面，我国艺术团体在意大利、俄罗斯、英国等国家举办了巡回演出。除此之外，《我是歌手哈萨克斯坦》大型歌唱真人秀节目第二季也已拉开帷幕。



此外，阿斯塔纳和阿拉木图举办了"阿斯塔纳之声"和"亚洲明星"等节目，并吸引了15个国家的各路明星参加演出。



同时，我国艺术团体还将在俄罗斯、意大利、法国、土耳其、中国、日本、韩国、格鲁吉亚等国家演出著名音乐剧《克兹吉别克》和《比尔詹-萨拉》，以传播哈萨克传统艺术文化。



而在电影领域方面，哈萨克斯坦国家馆已驻进第71届戛纳电影节国际村。自今年年初以来，共有18部哈萨克斯坦影片参加14个国际电影节，并在其中11个电影节中获得了奖项。



今年6月，致力于哈萨克斯坦电影日的庆祝活动在意大利和爱沙尼亚举行。 截止年底，泰国、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和其他国家也将举办此类活动。



总的来说，哈萨克斯坦在在文化和艺术领域中已跻身全球领先国家行列，我们的战略目标是融入全球文化空间。



记者：您是"全球化的当代哈萨克文化"项目负责人。作家、音乐家、画家等艺术领域的工作者应如何为该项目献上自己贡献，展现自我？



巴拉耶娃：我们既然在谈论当代哈萨克文化，那我们的主要任务就是通过展示哈萨克斯坦的独立成就来支持国家的各路人才。因此，任何有创造力的艺术家都能够参与该项目，提出自己的想法和建议。宣传当代哈萨克文化，这并不是短期项目，而是一个长期的发展过程。在纳扎尔巴耶夫总统的支持下，所有文化和艺术领域的代表都将有机会在国际舞台上展现自我。



记者：今年2月，您在国内各州发起的旨在鼓励年轻作家创作的"文学带"项目，目前进展如何？



巴拉耶娃：该项目旨在聚集有才华的年轻作家，向全国乃至世界展示哈萨克斯坦各地区不一样的历史文化和传统特色。



目前我们有一个由50个负责国内不同地区的青年作家组成的团体，这些作家与当地文学协会一起工作，研究所在地区的传统文化和历史圣地等。



"文学带"项目起先从阿拉木图开始，截止年底将覆盖全国各地区。作家们的所有作品将全部收录在名为"家乡"的百科全书中。而这也将有助于项目的系统化管理。



记者：除此之外，您还担任 "精神文明复兴"规划项目办公室的负责人职务，该规划目前进展如何，你对此有什么看法？



巴拉耶娃："精神文明复兴"的项目管理方法为国内各地区的政府机构开辟了明确的发展道路。由于社会发展部的扩大，目前该项目办公室正在进行转型工作。



此外，纳扎尔巴耶夫总统在该项目框架内发起的所有倡议得到了人民的广大支持。其中，"家乡"项目是该规划内的大型项目之一，在此框架内，已在全国各地共建成17所学校、62所幼儿园、36所文化设施、23所医疗设施、169个体育设施以及32个游乐场。此外，很多学校也实现了电脑教学。而这样的积极成就将为未来的项目注入新动力。



记者：您是否以个人名义参加 "家乡"项目？ 您能为您家乡的发展做些什么呢？



巴拉耶娃：首先，我想强调以个人名义参加社会项目的重要性。"精神文明复兴"规划为许多私人倡议开辟了道路。上述我所提到的许多项目都属于私人倡议，并且也普遍得到了民众的支持。



而作为个人贡献，我为"美丽家乡"一书的出版工作献上了自己的微薄之力，这本书描写了我的家乡-阿拉木图州江布尔县。



这本书非常适合年青一代阅读，通过它，孩子将能够更全面的了解到该地区的历史、圣地和出生于此地的伟人等信息。此外，这本书还描写了该地区河流、山脉等自然景观名称的来源。我相信，书中收集的材料还将为当地的研究工作提供良好动力。



总的来说，"精神文明复兴"规划并不是私人项目，而是长期的、具有战略性的目标。在此，公众意识的复兴取决于每一位哈萨克斯坦公民。



记者：感谢您接受采访。



【编译：达娜】