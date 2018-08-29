法国环境部长直播时突然辞职

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 -- 当地时间8月28日，法国环境部长于洛在接受电台采访时宣布辞职，理由是无法忍受法国政府没有积极应对气候变暖等环境问题。同时，他本人表示此决定尚未告知总统马克龙。

据法新社报道称，62岁的于洛是电视名人，他以环保倡议人士形象为人所知。马克龙去年说服他进入政府内阁，但他上任后一再在政策上和其他成员意见相左。于洛在接受访问时说："我们现在只是小步前进。法国已比其他国家做的多许多，但小步够吗？答案是否定的。"

于洛解释辞职理由是无法忍受法国政府没有积极应对气候变暖等环境问题。同时，他表示此决定尚未告知总统马克龙，而是直接在电台直播节目中宣布辞职。

于洛离开政府使中间派的马克龙面临更多难题。马克龙去年5月承诺解决法国数十年低经济增长率、高失业率问题和改革欧盟，但法国经济增长减缓，导致马克龙政府难以拟定2019年预算，总理菲力普周末宣布放弃减少赤字目标。

据最新民调显示，65%的法国人认为，于洛辞职对国家和政府都不利。于洛辞职后，百分之62%的法国人对于洛表示满意，58%的受访者认为，于洛是位好部长。高达88%的受访者同意于洛的看法认为，环境并非是菲利普政府的优先要务。



【编辑：木合塔尔·木拉提】