哈萨克斯坦敦促缅甸妥善解决罗兴亚难民问题

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 - 哈萨克斯坦敦促缅甸政府尽一切努力消除造成该国罗兴亚穆斯林问题的根源。

据外交部消息，在联合国安理会就缅甸问题召开的会议上，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•沃玛若夫做出了上述表示。在当天的会议上，联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯和联合国难民署亲善大使凯特•布兰切特在会上作了发言。



哈萨克斯坦常驻联合国代表强调，自一年前缅甸暴力事件引发70多万罗兴亚穆斯林逃往孟加拉国以来，其已经引发了巨大的人道主义危机。





"60%的罗兴亚人都是被迫离开家园，而正如我们亲眼所见，在孟加拉国的难民营中，儿童面临这非常严重的困境。"海拉特•沃玛若夫说。



哈萨克斯坦高度评价了联合国和其他人道主义团体为罗兴亚难民提供水、食物、药品、住所和其他帮助的努力。



今年4月，哈萨克斯坦为孟加拉国罗兴亚难民提供了50万美元的人道主义援助。





沃玛若夫还指出，根据联合国提供的信息，缅甸境内的罗兴亚人在出行自由、受教育、基本医疗保障等基本人权利益上仍然受到严重的侵犯。"罗兴亚难民只有在得到保障安全的承诺和看到这些问题的真正进展时才会返回该国。"他说。



哈萨克斯坦常驻联合国大使同时强调，建立旨在停止对罗兴亚人人权侵犯行为的独立委员会，是实现和解和公平的重要步骤之一。与此同时，他指出，在委员会当中纳入穆斯林合作组织将大大提升委员会的威望，为建立沟通桥梁提供可能性。





与会各方当天就尽快妥善确保罗兴亚难民安全、自愿的重返其在缅甸的家园问题达成了共识。



值得一提的是，出席会议的秘书长古特雷斯并指出，正如联合国缅甸独立事实调查组的报告所作的结论，缅甸安全部队实施的严重侵犯人权行为达到了最严重的国际罪行的程度，该国要实现真正的民族和解，问责至关重要。



【编译：木合塔尔·木拉提】