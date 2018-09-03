受石油供应偏紧影响 国际油价震荡上扬

哈通社/阿斯塔纳/9月3日 -- 据人民网9月3日消息，受石油供应偏紧影响，国际油价上周震荡上涨，实现月度收涨。不过，贸易战等因素对油价涨势持续施压。

根据收盘价计算，8月伦敦布伦特原油期货价格上涨4.3%，纽约商品交易所轻质原油期货价格升1.5%，油价受助于委内瑞拉产量急挫，以及在11月美国制裁伊朗前该国付运下降。

美国对伊朗制裁给国际原油供应带来的影响，受到市场持续关注。有报道称，8月伊朗原油日均出口量将降至200万桶左右，而今年4月伊朗原油日均出口量曾高达约310万桶。瑞银集团大宗商品分析师乔瓦尼·斯托瓦诺表示，在美国对伊朗与石油有关的制裁措施于11月生效之前，伊朗的石油出口已经出现明显下降，预计全球原油供应将持续偏紧。

伊拉克一位石油官员表示，欧佩克将于今年12月召开会议，讨论和评估欧佩克能否通过其他成员国的增产弥补伊朗原油供应的减少。

此外，其他一些产油国的原油生产也面临不同程度的不确定性。法国巴黎银行全球石油策略师哈里·齐格里安说，伊朗石油出口不断减少，委内瑞拉石油产量继续下降，安哥拉艰难维持产量，利比亚原油产出很不稳定，综合考量国际原油供应端的不确定性，预计年内国际油价仍有上涨空间。

美国能源资料协会（EIA）当周发布的月度报告显示，6月美国原油产量达到1067.4万桶/日，创月度产量最高纪录。EIA在另外一份月度报告中写道，美国6月原油出口增加近20万桶/日，至纪录新高的220万桶/日，较去年6月增加逾一倍。此外，路透调查显示，石油输出国组织8月产量增加22万桶/日。美国商品期货交易委员会上周五发布的数据显示，投机客增加看多原油头寸，为逾一个月来的首次。