总统出席第三届世界游牧民族运动会开幕式

哈通社/乔尔蓬阿塔/9月3日 -- 第三届世界游牧民族运动会2日在位于伊塞克湖沿岸的乔尔蓬阿塔市拉开帷幕。纳扎尔巴耶夫总统作为贵宾出席运动会开幕式。

世界游牧民族运动会即两年举办一次的体育活动事项。根据赛事规定，此前两届运动会均在吉尔吉斯斯坦举办，而今年吉尔吉斯斯坦政府决定将这一赛事改为轮流举办制。因此，下一届世界游牧民族运动会将于2020年在土耳其举行。





消息称，哈萨克斯坦以最强阵容参加了本届游牧民族运动会，代表哈萨克斯坦参赛的运动员人数较历届多3倍。此次运动会共吸引来自60个国家的2000多名运动员参赛。其中包括阿富汗、保加利亚、白俄罗斯、印度、伊朗、蒙古、中国、巴基斯坦、波兰、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、美国、乌克兰、法国以及斯里兰卡等国家。运动员们将角逐摔跤、射箭、猎犬捕猎、赛马、叼羊等37种民族运动项目奖牌。比赛预计将在乔尔蓬阿塔市赛马场和克尔什峡谷举行。





根据此前报道，哈通社记者前往克尔什峡谷了解了赛事准备情况以及哈萨克斯坦运动员们的住宿环境及备战情况。





据了解，哈萨克斯坦摔跤运动员穆拉特罕•别热克波勒在开幕式前举行的塔吉克式摔跤68公斤级比赛中获得一枚铜牌，而另一名运动员玛赫萨特•詹德勒达耶夫在超重量级比赛中同样荣获一枚铜牌。据悉，赛事共设594枚奖牌（174金、173银、247铜），总奖金高达2600万吉尔吉斯斯坦索姆，约合1.36亿坚戈。





值得一提的是，此次世界游牧民族运动会将在第六届突厥语国家首脑峰会期间举行。峰会将于3日举行，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、阿塞拜疆等国家总统将出席会议。峰会主题为-"青年政策及民族体育运动领域的合作"。根据议程，轮值主席国将交付至吉尔吉斯斯坦，而哈萨克斯坦代表将担任秘书长一职。此外，会议期间还预计将签署一系列相关文件。





























【编译：冰山】