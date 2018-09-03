纳扎尔巴耶夫总统出席突厥语国家首脑峰会

哈通社/乔尔蓬-阿塔/9月3日 -- 第六届突厥语国家元首峰会今日在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖沿岸城镇乔尔蓬阿塔拉开帷幕。

消息称，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫以及匈牙利总理欧尔班出席主题为"青年政策及民族体育运动领域的合作"的本次峰会。

纳扎尔巴耶夫总统会中致开幕词并表示，很荣幸能够在久违的突厥语国家元首峰会期间见到大家。首先向以极大的热情迎接我们的吉尔吉斯斯坦人民和总统吉恩别科夫表示感谢，并向出席会议的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫以及匈牙利总理欧尔班表示光临。各位贵宾们的本次会晤体现了不断扩大的突厥议会范围及其重要性。峰会期间所达成的共识和决定框架下，相信各国互相合作和兄弟关系将得到进一步加深。





据了解，峰会期间预计将签署一系列相关文件。此外，各成员国计划签署"乔尔蓬-阿塔宣言"。根据议程，突厥议会轮值主席国将交付至吉尔吉斯斯坦，而哈萨克斯坦代表将担任秘书长一职。





值得一提的是，突厥语国家合作委员会（突厥议会）在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下成立，首届峰会于2011年在阿拉木图市举行。该组织主要目标旨在不断加强突厥语国家精神文化领域交流。

据悉，突厥议会成员包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其以及阿塞拜疆。突厥议会框架下，成员国外交部长理事会及元老理事会也将开展相关工作。突厥议会包括四个主要组织，分别为突厥文化国际组织（TURKSOY）、突厥语国家议会大会（TurkPA）、国际突厥学院(TWESCO)以及"米拉斯"突厥文化基金会。此外，突厥议会还包括企业家理事会，其主要目标为加强中小型企业间合作、改善投资环境。

另外，本次峰会期间还将举行第三届世界游牧民族运动会。

【编译：冰山】