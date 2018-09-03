"精神文明复兴"规划项目将有望延伸至突厥语国家

哈通社/乔尔蓬-阿塔/9月3日 -- 纳扎尔巴耶夫总统3日出席第六届突厥语国家元首峰会，并提出旨在发展突厥语国家精神文化交流的多个项目的建议。

"'精神文明复兴'规划目前在哈萨克斯坦得到成功实施。根据我的工作指示，制定了基于拉丁字母的哈萨克文字母表新规范。哈萨克斯坦过渡拉丁字母将有望拉近突厥语国家文字文化之间的距离。此外，'精神文明复兴'规划框架下还实施了"百名新人物"项目。在我们悠久的历史中，拥有阿尔法拉比、亚萨维、阿拜、尤努斯·埃姆萊、尼扎米、富祖里、乌鲁伯格、艾特玛托夫等伟大人物。因此，在突厥议会框架下，提出制定"突厥世界百大人物"为名的特别项目。"纳扎尔巴耶夫总统说。

会中，纳扎尔巴耶夫总统还提到突厥斯坦州的成立。因此，对于血脉相连的突厥民族而言具有特殊意义的这一神圣词汇得到了自己的地位。

"这是加强我们的统一、促进我们团结的历史性事件。目前我们正在着手州首府的建设工作。若我们每个都能够为其建设作出贡献、建造各自标志性建筑、付出一份力，我们将不胜感激。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，相信该项目将为宣传突厥世界文化和历史起到重要作用。应高度重视青年政策工作。对此，建议突厥议会青年论坛得到系统的组织。此外，有必要组建突厥地区历史考察。该事项有助于拉近彼此之间的距离，并更多的了解彼此文化特征。

值得一提的是，第六届突厥语国家元首峰会3日在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市举行，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、土耳其、乌兹别克斯坦以及匈牙利等国家领导人出席会议。

【翻译：冰山】