纳扎尔巴耶夫呼吁突厥语国家加强相互贸易关系

哈通社/乔尔蓬-阿塔/9月3日 -- 哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫3日在突厥语国家首脑峰会上发言时，呼吁各成员国加强相互贸易合作关系。

总统表示，当前全球地缘经济因素有所改变，国际关系也处于紧张状态。此外，经济制裁和贸易竞争也有提升。因此，这些因素影响了金融市场，投资也有所下降。

纳扎尔巴耶夫说："安全领域的威胁也有所提升。它们是，恐怖主义、宗教极端主义、犯罪组织、非法移民和贩毒。突厥世界也未必避免这些威胁，因此我们要开展有效的工作。突厥议会框架下的合作和共同努力，将为共同发展创造有利条件。"

总统指出，突厥议会成员国要以实际行动进一步加深经贸领域的合作关系。

"首先，我们要充分利用过境运输潜力，我们是一带沿线链接亚洲和欧洲大陆的'金桥'。近日在阿克套签署的《里海法律地位条约》将加强区域过境运输潜力带来有利影响。调节该领域的相互行动，将有效推动过境运输效率。因此，成员国交通部长和海运负责人们要在简化手续领域开展积极工作。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统还称，当前的交通运输线将有效提高突厥语国家的过境运输潜力和进一步加强相互贸易合作。比如，高加索地区已建立了铁路运输线，而哈萨克斯坦的库鲁克和阿克套港口货运量日益增加。此外，哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线，连接了波斯湾。

此外，总统还邀请突厥议会成员国积极参与阿斯塔纳国际金融中心的工作。

【编译：小穆】