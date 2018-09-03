突厥议会对纳扎尔巴耶夫总统的建议表示支持

哈通社/乔尔蓬-阿塔/9月3日 -- 突厥语国家合作委员会各成员对纳扎尔巴耶夫总统关于对组织进行改组以及对其下辖组织进行改善的建议表示支持。

"本次峰会期间提出了许多建议，其中包括改善委员会下辖组织问题。纳扎尔巴耶夫总统就这一问题提出了相关建议，并得到了各成员国领导人的支持。"突厥语国家合作委员会秘书长巴赫达特·阿穆列耶夫说。

据他介绍，委员会秘书处将对相关组织整合问题进行深入探讨，并将于下一届元首峰会期间提出具体建议。

"为了提高组织的效率、功能灵活性和机构的能力，有必要对国际突厥学院、突厥文化遗产基金、长老会议同突厥文化国际组织进行整合，所有机构均在突厥文化国际组织框架下开展工作。没有必要设置过多的冗余部门。"纳扎尔巴耶夫总统在今日举行第六届突厥语国家元首峰会上说。

纳扎尔巴耶夫总统同时建议，裁撤突厥议会下辖的另一个组织--突厥语国家议会大会（TurkPA）。总统表示，这一机构已经完成了其自身的历史使命，予以裁撤将有助于减少冗余人员和节省经费开支。

总统强调称，组织最重要的机构是总统会议，总统会议达成的决议将交付秘书处予以实施。秘书处今后不应局限于文案工作，而应该成为组织的智囊核心。



"这样一来，我们的组织将由相互补充的两大架构组成：秘书处和突厥文化国际组织。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【翻译：冰山】