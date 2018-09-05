外长阿布德拉赫曼诺夫视察哈吉边境过境点

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫视察克艮（哈萨克斯坦）-克尔卡拉（吉尔吉斯斯坦）车辆监控过境点。

消息称，此次视察指在落实哈吉两国领导人于2017年12月25日在阿斯塔纳签署的相关协议，并检查过境点由季度运行模式转至全年运行模式的可能性。



按照边境过境点监管要求，为提供完善监控和安全，该过境点配备了现代化设备。每年夏季过境人次高达2.7万人。



根据哈萨克斯坦政府和吉尔吉斯斯坦政府于2003年12月25日签署的关于边境过境点的协议，两国目前共拥有8处过境点。





两国领导人就阿吾卡特（哈萨克斯坦）- 肯布勒恩（吉尔吉斯斯坦）和萨尔托别（哈萨克斯坦）- 托克马克（吉尔吉斯斯坦）两处过境点由双边地位转为多边的协定于2018年8月17日哈-吉政府间理事会第7次会议期间签署并得到落实。



据了解，该举措有助于减轻其他过境点的负担，并为更多外国游客前往伊塞克湖创造便利。发展地区旅游业是目前两国政府的主要目标。处在两国境内的汗腾格里峰旅游路线的是哈吉之间互利合作的突出例子。



另外，哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦合作议程还包括旨在加强其他多个领域的双边合作关系的相关问题。



【编译：冰山】