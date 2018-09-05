纳扎尔巴耶夫总统：希望阿富汗尽早实现持久和平

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 题为"扩大阿富汗妇女权利和可及性"区域会议5日在阿斯塔纳举行。

据了解，这是中亚地区首次举行的此类区域会议。此前，阿富汗妇女问题专题讨论会曾于2013-2018年期间在华盛顿、奥斯陆、喀布尔等地举行。

消息称，会议吸引来自阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、欧盟国家、中国、俄罗斯、印度、美国等国家代表以及联合国高级专员参与。

会议期间，哈萨克斯坦国务秘书、国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席古丽莎拉•阿布德哈勒科娃宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。

贺信中，纳扎尔巴耶夫总统表示，会议议程主要旨在调整现代社会中妇女的特殊地位，解决政治和社会各类问题及冲突，明确其为和平发展做出的巨大贡献。自独立以来哈萨克斯坦在性别政策问题上，为实现国际标准并提高妇女在社会和政治生活中的作用开展了大量工作。哈萨克斯坦批准通过了关于性别平等的所有国际协议，其原则也已在哈萨克斯坦国家战略和政策文件中得到延伸。

总统强调指出，哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国注重关注中亚和阿富汗地区的安全问题，而扩大阿富汗妇女权利和可及性问题在这一进程中具有重要意义。

纳扎尔巴耶夫总统表示，向阿富汗政府为改善妇女状况、性别平等方面做出的工作给予高度评价的同时，我们希望阿富汗尽早实现持久和平

总统还强调，类似这一会议的国际讨论平台将考虑更多国际组织和机构的意见，并为讨论当前与未来的关键问题创造机遇。

"相信今天的会议将为阿富汗进一步发展，改善阿富汗妇女生活状况，解决阿富汗政治、经济、社会问题起到帮助。此外，还将为与会各代表交换意见与经验创造机遇。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【编译：冰山】