亚马逊市值突破万亿美元

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 据路透社报道，在线零售商亚马逊(Amazon.com)周二一度加入苹果的行列，成为美国第二家市值达1万亿美元的上市公司，随着该公司在零售和云计算领域的迅速成长，其股价在此前一年中上涨了一倍有余。

亚马逊股价最高升至2,050.50美元，随后略有回落，终盘收报2,039.51，当日上涨1.3%，仅略低于2,050.2677美元这一里程碑水准。

如果该股能延续近期上涨步伐，其市值超越苹果只是时间问题。苹果在8月2日率先触及万亿美元市值大关。



据Morgan称，第二季该业务占亚马逊营业收入的55%，占总营收的20%。

苹果股票于1980年12月开始交易，但其股价在25年后才开始真正起飞，受iPhone推出提振，这一突破性产品令竞争对手望尘莫及。

亚马逊执行长贝佐斯于1994年在车库里创立了该公司，最初是一家网上图书零售公司，其股票于1997年5月15日开始交易，经分拆调整后股价为1.5美元。

到2009年10月亚马逊股票已经涨至100美元，并于2017年5月30日首次触及1,000美元，自2017年10月27日以来一直高于1,000美元。

仅仅10个月过后，2018年8月30日，亚马逊股价首次触及2,000美元，只要股价再上涨50美元，其市值就将达到1万亿美元。

亚马逊股价今年迄今上涨74.5%。相比之下，苹果2018年来上涨约35%。

汤森路透数据显示，分析师预计本财年苹果收入将增加14.9%，这一增幅不低，但仍然远低于亚马逊2018年预期营收增幅32%。