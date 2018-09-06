突厥斯坦州与突厥文化国际组织签署合作备忘录

哈通社/突厥斯坦/9月6日 -- 据突厥斯坦州政府消息，亚萨维哈萨克-土耳其国际大学5日举行突厥文化国际组织（TURKSOY）25周年隆重庆典。

消息称，与会各代表首先参观了庆典展会，并观赏了国际组织的特别纪录片。突厥斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫会中发表讲话，并就国际突厥世界人文大会框架下举行的"突厥文化国际组织25周年"会议的开幕表示祝贺。





图伊梅巴耶夫表示，成为当今突厥世界现代领袖人物的纳扎尔巴耶夫总统曾说"TURKSOY应成为突厥世界的联合国教科文组织"。突厥文化国际组织自2012年开始评选突厥世界文化首都，突厥人民应在这一全球化时代加强相互合作，并为保护国家遗产、传承民族特征以及文明文化、国家地位开展联合工作。突厥斯坦成为突厥世界文化首都与纳扎尔巴耶夫总统的精神文明复兴规划及永恒国家理念产生了共鸣。突厥斯坦是神圣之地。





TURKSOY往后将评出更多突厥世界文化首都，并致力于加深突厥民族之间交流。





会中，突厥文化国际组织秘书长对山•卡塞诺夫、亚萨维哈萨克-土耳其国际大学理事会主席穆萨•伊勒德兹、亚萨维大学校长波拉特别克•阿布德拉索夫等代表发表讲话。此外，TURKSOY向突厥斯坦州州长图伊梅巴耶夫颁发了"尊敬"奖章。



另外，会议框架下，突厥斯坦州政府与突厥文化国际组织签署了文化合作领域的谅解备忘录。





【编译：冰山】