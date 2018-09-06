参议院议长托卡耶夫就新会期工作进行介绍

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫6日在全体会议上就新会期工作计划进行了介绍。

"纳扎尔巴耶夫总统宣布议会新会期的开始，并明确了议会的主要工作方向。我们所面临的目标非常清晰，也就是让哈萨克斯坦加入发达国家行列付出努力，并为实施系统的举措提供立法保障。有效实施总统的五大社会举措具有重要意义，我们应对其落实进行监督。总统所设定的最终目标，是不断加强哈萨克斯坦的实力。旨在发展国家经济的举措落实工作上，对议会议员们来说，是一项重大责任。"托卡耶夫说。

托卡耶夫指出，参议院议员们访问各地区，并对关系到人民群众切身利益的热点、焦点问题进行了了解。这将对落实面临的宏伟目标过程中起到重要作用。新会期期间将对自雇人士提供社会保障系统、规范住房关系、改善国内旅游、进一步发展创业及农工综合体等领域立法工作开展大量工作。

参议院议长表示，纳扎尔巴耶夫总统注重指出执法系统改革工作，并点明这一领域的不足之处。因此，我们将努力改善这一领域的立法。另外，还将使完善经济刑法体系、"精神文明复兴"规划落实工作框架下的有效保护及发展历史圣地等问题纳入议会议程。根据总统工作指示，议会近期将就新成立的政府行政区相关法案开展工作。此外，议会为落实总统下达的各项任务，还将同政府进行联合工作。

【编译：冰山】