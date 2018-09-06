哈萨克斯坦将首次举行亚洲质量会议

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 --第16届亚洲质量管理会议将于近期在阿拉木图市举行，会议有望吸引全球各地著名质量专家们参与。

据哈萨克斯坦质量和投资管理组织负责人阿扎特•阿布德拉赫曼诺夫介绍，与会代表包括日本教育家狩野紀昭、瑞士教授克莱斯•柏林、教授穆罕默德•扎伊等质量管理领域代表人物。



阿布德拉赫曼诺夫表示，与会代表包括许多来自中国、印度、新加坡、日本、韩国等国家的专业人士。此次会议将有望讨论质量管理领域一系列焦点问题，其中包括商业管理、监管生产过程、组织优质工作等。例如，日本、韩国等国家产品质量得到了全球认可，这是良好的质量管理工作所取得的。因此，此次会议具有重要意义，将为国内生产商创造良好机遇。



他还指出，此次会议并非商业举措，没有任何人想从中获利。组织这一活动反而造成损失，然而这对于国内企业家来说会有更多的好处。亚洲质量网络于15年前建立，自成立以来将首次在哈萨克斯坦举行。



值得一提的是，亚洲质量会议由哈萨克斯坦质量和投资管理组织、阿塔梅肯企业家协会、亚洲质量网络共同组织。与此同时，中国质量协会以及许多中国和韩国公司提供了资金支持。会议将于9月19-22日期间在阿拉木图市InterContinental酒店举行。



【翻译：冰山】