中国驻哈大使：“一带一路”是中哈互惠发展和共同繁荣之路

"一带一路"是中哈互惠发展和共同繁荣之路

作者：中国驻哈萨克斯坦大使 张霄

今年是"一带一路"倡议提出五周年。这是备受国际社会瞩目的大事。对中国和哈萨克斯坦而言，更具有特殊重要意义。

2013年9月7日，中国国家主席习近平首次对哈萨克斯坦进行国事访问期间，受邀到纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，正式提出共建丝绸之路经济带的宏伟倡议。第一时间得到纳扎尔巴耶夫总统表态支持和哈萨克斯坦社会各界积极响应。随后，哈萨克斯坦成为最早参与"一带一路"国际合作的国家之一。中哈两国在"一带一路"建设上先行一步。

5年来，中哈双方秉持"共商、共建、共享"原则，深入开展"一带一路"倡议同"光明之路"新经济政策战略对接，全面推进"五通"合作，携手走出了一条互惠发展之路。

一是深化政策沟通，对接发展战略。继习近平主席提议共建"一带一路"后不久，纳扎尔巴耶夫总统推出"光明之路"新经济政策，并倡议与"一带一路"开展对接。2016年9月，中哈签署《"丝绸之路经济带"建设与"光明之路"新经济政策对接合作规划》，将两国政策沟通水平一举提升至国家战略对接的高度。5年间，中哈元首、总理、主管副总理实现多次互访。两国最高领导人亲自引领战略对接的正确方向，深入探讨互利合作的具体问题，确保双方互信日益加深，相互支持不断增强。当前，复兴中华民族的"中国梦"和建设伟大草原国家的"哈萨克斯坦梦"时间节点相近，奋斗路径趋同。这种国与国之间发展战略层面的深度对接在世界范围内都属少见，体现了中哈关系的高水平。

二是推动贸易畅通，优化经贸结构。过去5年间，中哈双边年贸易额曾达286亿美元的历史高位，但受国际经济危机和原油价格下跌等复杂因素影响，数据一度有所下滑。面对困难，中哈双方乘着共建"一带一路"的东风，迎难而上，共克时艰，着力优化双边贸易结构，大力拓展非资源类合作，成功实现贸易额止跌回升。据中方统计，去年中哈双边贸易额为180亿美元，同比增长37.4%，增幅在整个欧亚地区排首位。今年上半年，中哈双边贸易额为87亿美元，同比增长13.4%，全年有望实现新的更大增长。尤其值得一提的是，去年中国进口哈产小麦、葵花籽等农产品已逾50万吨，同比增长近20%，成为双边贸易的新亮点。目前，哈萨克斯坦已是中国在中亚第一大、独联体地区第二大贸易伙伴。中国则是哈萨克斯坦全球第二大贸易伙伴。

三是加快设施联通，打造物流网络。中哈现有6个城市间直达航线、5对常年对开口岸、5条油气跨境运输管道、2条跨境铁路干线和1个国际边境合作中心。中哈拥有"双西公路"（中国西部-欧洲西部）和包括"长安号"、渝新欧、蓉新欧、郑新欧、汉新欧、连新欧、义新欧等在内的多条中欧班列，开通了72条国际道路客货运输线路。2016年，过境哈萨克斯坦的中欧货运班列开行量逾1200次，中哈铁路运输量同比增长800万吨。去年，过境哈的中欧货运班列开行量突破1800次，占同期同类班列的六成多，同比增长50%，为哈方带来30亿美元的过境运费收入。此外，依托中哈连云港物流合作基地，哈方历史上第一次获得了面向太平洋的出海口。正是得益于"一带一路"建设，哈萨克斯坦从一个内陆国成为联通亚欧大陆和亚太地区的重要交通运输枢纽。

四是便利资金融通，共御金融风险。中哈两国政府迄已签署总计140亿元人民币的本币互换协议，积极开展本币结算业务，共同抵御国际金融危机冲击。两国通过亚洲基础设施投资银行、中国-欧亚经济合作基金、产能合作专项贷款等融资平台，为共建"一带一路"保驾护航。双方还在丝路基金框架下专门开设中哈产能合作基金，一期注资20亿美元。应哈方请求，中国国家开发银行、进出口银行等金融机构为哈境内项目建设提供各类资金支持逾500亿美元。今年7月，纳扎尔巴耶夫总统倡议建立的阿斯塔纳国际金融中心正式启动。中国上海证券交易所率先同该中心建立战略合作关系并合资成立国际交易所，中方持有25.1%的股份，协助哈方运营管理。截至去年底，中国对哈累计投资已超430亿美元，成为哈萨克斯坦第四大投资来源国。

五是促进民心相通，传承世代友好。近年来，"汉语热"和"哈萨克斯坦热"在两国蔚然成风。现有5所孔子学院在哈开展汉语教学工作。同时，有5个哈萨克斯坦语言文化中心落户中国，数量为中亚国家之最。现有约1.4万名哈籍留学生在华留学深造，赴哈中国留学生近1400人。去年6月习近平主席应邀对哈进行第三次国事访问期间，应哈方请求，承诺中方将在未来5年内为哈方增加200个政府奖学金生名额。可以预见，今后双方互派留学生规模将进一步扩大。去年，哈籍青年歌手迪马希赴华参加"我是歌手"真人秀节目，一炮而红。回国后，迪马希受到纳扎尔巴耶夫总统亲自接见，并被誉为"哈萨克斯坦独立的象征"。"迪马希现象"既是个人成功的偶然，也是中哈日益亲近的必然。中方欢迎更多的"迪马希"赴华发展，成为沟通文化、拉近民心的桥梁。

驼铃悠悠越千载，丝路合作新颜开！中哈合作建设"一带一路"五年来所取得的成绩有目共睹，其意义早已超出双边关系范畴。不仅有力促进了中哈两国的共同发展，也为国际合作积累了宝贵经验，树立了成功典范。

展望未来，我们有信心，排除干扰，通力合作，沿着"一带一路"实现中哈互惠发展和共同繁荣的美好愿景！



【本文由中国驻哈萨克斯坦大使馆提供】