纳扎尔巴耶夫：哈中两国关系沿着正确的方向前进

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫7日为正在阿斯塔纳雷克索斯酒店举行的哈中商务论坛致贺词。

贺词中，总统表示，自哈萨克斯坦独立以来，哈中两国经贸往来呈现高度发展态势。



"中华人民共和国，是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统指出，2017年哈中两国贸易额增长32%，超过了100亿美元。25年间，中国对哈直接投资超过150亿美元。



"中国企业一直是哈萨克斯坦大型项目落实过程中的重要合作方，始终积极参与哈萨克斯坦的工业化进程。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，这一切都是两国相互信赖的良好合作正在沿着正确的方向不断发展的明证。



总统表示，当前哈萨克斯坦推进并落实了一系列大型基础设施项目，其中包括霍尔果斯无水港、阿克套港、"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"铁路线、"西欧-中国西部"国际交通走廊等。



"来自中国的货物经过哈萨克斯坦抵达欧洲只需要15天，而通过海运则需要耗费4-6周的时间。此外，在欧亚经济联盟框架下还在兴建其他线路。哈中两国在工业和投资领域启动了51个合作项目，总价值超过270亿美元。这些也从侧面证明了哈萨克斯坦的营商环境受到了投资者的青睐。"总统说。



总统还强调指出，哈萨克斯坦在经济方面处于中亚地区领头羊地位。



此外，纳扎尔巴耶夫总统表示，在我国私有化进程框架下，以及公私合营计划当中，哈中两国也可以实施多项合作。



"我们拥有整合了伦敦、新加坡、迪拜和纽约先进经验的阿斯塔纳国际金融中心，中心具有独立的司法机构和国际仲裁法庭，可以提供公正保障，保护投资者的利益。"总统说。



值得一提的是，7日在阿斯塔纳举行的哈中商务论坛，旨在纪念"一带一路倡议"提出五周年。该倡议是中国国家主席习近平5年前访问哈萨克斯坦时提出的。



【编译：木合塔尔·木拉提】