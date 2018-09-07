哈原子能机构大使库伊科夫在联合国大会禁止核试验国际日高级别会议上发言

哈通社/纽约/9月7日 -- 据外交部新闻处消息，联合国大会首次以高级别全体会议的形式庆祝国际反核试验日。哈萨克斯坦著名画家、国际反核运动积极分子、哈萨克斯坦原子能机构大使卡热普别克•库伊科夫作为特邀嘉宾出席会议。

库伊科夫在主演讲台上发表讲话时说道："我代表所有受到核武器危害及核试验受害者们发表讲话。今天大家所看到的是又一次对哈萨克斯坦惨痛经历的回忆。"同时，库伊科夫还讲述了自己的故事，以及在过去25年间通过利用自己的牙齿和脚去作画并以此为无核世界做出贡献的经历。

哈萨克斯坦画家指出，纳扎尔巴耶夫总统关于关闭塞梅试验场的决定证明了哈萨克斯坦所选择的和平道路并为其他国家作出了榜样。其中具体包括对埃及、印度、伊朗、以色列、朝鲜、中国、巴基斯坦以及美国签署及批准作出呼吁。



"现在是时候让世界变得更美好。" 库伊科夫说。



会议期间，联大主席米罗斯拉夫•莱恰克、联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯、全面禁止核试验条约组织执行秘书执行秘书拉西那•泽博以及27个国家和地区组织代表发表讲话。



会中致开幕词的联大主席莱恰克指出，各代表为庆祝禁止核试验国际日在此会晤。此前曾多次举行类似会议，而此次是首次以高级别全体会议的形式庆祝国际反核试验日。向哈萨克斯坦对此做出的贡献以及此次会议表示感谢。



联合国秘书长古特雷斯会议期间呼吁，应永远铭记核试验受害者们。"2000多次核试验的对赛梅市和哈萨克斯坦郊区居民点群众到南太平洋地区岛屿和澳大利亚Maralinga等地区居民造成了严重的危害。" 古特雷斯说。联合国秘书长强调，为了全面禁止核试验条约的生效，应做出大量积极工作。



与会代表们对哈萨克斯坦在核不扩散方面的重要作用表示感谢，同时强调指出将这一问题作为国际社会热点议题的重要性。





哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥玛若夫表示，国际社会通过签署及批准全面禁止核试验条约表现出了信任与善意。这些善行与增强信任举措将为实现无核化世界创造机遇。



2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。该决议呼吁致力于加强"关于核武器试爆或任何其他核爆炸后果以及终止此种爆炸必要性方面的公众意识和教育"。该决议由哈萨克斯坦连同很多提案国和联合提案国发起，旨在纪念1991年8月29日塞米巴拉金斯克核武器试验场关闭。2010年首个禁止核试验国际日举行纪念活动。自此，全世界每年都通过各种活动庆祝这一国际日。



【编译：冰山】