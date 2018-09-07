哈中双边贸易将致力于非美元交易

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 哈萨克斯坦-中国商业论坛7日在阿斯塔纳举行。

会谈期间，双方目前正在就以人民币与坚戈直接进行贸易问题进行讨论 。

中国商务部部长助理任鸿斌表示，"一带一路"倡议框架下经哈萨克斯坦运输至欧洲的货物量得到了大幅增长。此前，基础设施建设、人力资源、电子商务等领域签署了一系列协议。

"目前我们就投资保护问题展开了新的谈判。双边交易总额在过去五年间得到有效增长。中国高科技产品进入了哈萨克斯坦市场，而哈萨克斯坦则曾为中国第四大粮食进口国。在去年，哈萨克斯坦天然气首次出口至中国。我们在能源、采矿、化工以及其他领域开展多个大型项目。对于哈萨克斯坦来说，中国成为商业贷款的主要渠道。双方目前正在就以人民币与坚戈直接进行贸易问题进行讨论。"任鸿斌说。

据他介绍，目前中国金融组织已成为阿斯塔纳国际金融中心的股东，投资总额达290亿美元。

值得一提的是，7日在阿斯塔纳举行的哈中商务论坛，旨在纪念"一带一路倡议"提出五周年。该倡议是中国国家主席习近平5年前访问哈萨克斯坦时提出的。"一带一路"倡议框架下，中国与25个沿线国家建立了紧密的合作关系，相互交易总额达6050亿美元，其中哈萨克斯坦与中国之间的交易总额达100亿美元。

7日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫为正在首都阿斯塔纳举行的哈中商务论坛致以贺词。中国国家主席习近平同时也发来视频贺词，并向哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫致谢。

【编译：冰山】