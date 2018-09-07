德国向秘鲁归还珍贵的黄金面具

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 据综合外媒报道，秘鲁文化部于周四表示，在通过外交与法律途径申诉了长达20年之后，德国将前哥伦比亚时期的黄金陪葬面具归还给了秘鲁。

德国巴伐利亚州政府已经把这个来自公元8世纪西坎文化时期的面具移交给了秘鲁驻德国大使馆。



秘鲁文化部部长帕特里西亚·巴尔武埃纳（Patricia Balbuena）在一份声明中说道："西坎面具是秘鲁北部文化中最具代表性的文物之一，能归还它我非常开心。"

秘鲁曾于1999年爆出西坎面具失踪的消息，在那之后，国际刑警组织在德国西部城市威斯巴登没收了该面具。德国慕尼黑地区法院曾下令将此面具于2016年12月归还秘鲁。

西坎文化存在于公元8世纪至14世纪的秘鲁北海岸，而此面具是西坎社会中某位贵族的陪葬品。

秘鲁的邻国厄瓜多尔曾通过法律途径与德国交涉了六年，今年7月份，德国一位私人收藏家将13件前哥伦比亚时期文物归还给了厄瓜多尔。除此之外，德国在今年8月29日还将20世纪纳米比亚部落人民的头骨，骨头和其他遗骸归还给了纳米比亚，这些部落人民都是在德国殖民统治时期惨遭屠杀的受害者。