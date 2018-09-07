国家医学科研中心院长：中哈医学有进一步扩大互利合作潜力

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 据环球网消息，为庆祝"一带一路"倡议提出五周年，进一步推动共建"一带一路"向高向好发展，9月7日，由中国公共外交协会、哈萨克斯坦国际关系委员会和G-Global国际秘书处主办、环球网和哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院承办的"一带一路"中哈智库媒体人文交流论坛在哈萨克斯坦拉开帷幕。两国官员、智库、媒体和企业代表在此次论坛期间围绕深化双边合作、推动人文交流等主题进行了广泛交流。哈萨克斯坦国家医学科学研究中心院长阿拜·哈巴塔耶维奇·拜根金在论坛中表示，中哈两国及其他"一带一路"建设参与国之间，有进一步扩大互利合作的潜力。

阿拜·哈巴塔耶维奇·拜根金在在7日下午"中哈健康文化与产业合作"分论坛上的部分演讲内容如下：

2017年5月15日，第一届"一带一路"国际合作高峰论坛在北京举行。来自100多个国家的国家元首、政府首脑以及代表参加了此次历史盛会。我有幸作为哈萨克斯坦代表团的一员参加了此次活动。

中国国家主席习近平在会议上发表主旨演讲时强调，他在2013年访问哈萨克斯坦期间，首次提出共建"丝绸之路经济带"的构想，即"一带一路"倡议。其中，健康领域合作的重要方向就是在解决迫切的公共卫生和临床医学问题方面深化务实合作，加强民众和医院之间的交流和联系。

2018年5月，在第一届上海合作组织医院合作论坛暨上海合作组织医院合作联盟成立仪式上，哈萨克斯坦国家医学科学研究中心被选为该联盟的正式成员。为落实多项计划，哈萨克斯坦国家医学科学研究中心在多领域同中方深化务实合作。

请允许我在此简短地介绍一下主要的中哈联合项目，以及我们同中方伙伴在研发用于研究临床基因的设备和创新材料方面所取得的巨大成功。

我们和中国博奥生物有限公司(Капитал Био)研究使用"微芯片"进行相关诊断。这为哈萨克斯坦人全基因组测序工作创造了新机遇，并为肿瘤、心脏病等昂贵的靶向治疗药(的研发)开辟了机遇。

因此，我们同中国国家心血管病中心开展密切合作，双方目前正在北京就流行病学扩散等问题进行相关研究。中方同事们科学研究的高方法论水平使人们对这一联合项目能够取得优异成果充满期待。除此之外，我们计划对哈萨克斯坦不同地区、不同年龄段和不同性别的人进行全面检查。

网络通讯技术也是一种重要的现代(医疗)工具，并在远程医疗中得到广泛应用。近两年来，我们和中国新疆克拉玛依市医疗中心每周定期举行远程医疗视频会议，中国一些著名的临床医院也会参与其中。大家会在视频会议中交流患者的诊断(方法)和治疗方案。这种联合讨论和分析能够结合与会医院的经验，确定最有效的治疗方法。我们计划未来同克拉玛依市医疗中心在我处开设中医诊所。

古老的中医擅长将患者的内在体质与温和的治疗方法相结合，总的来说是治人,而非单纯地治病。毫无疑问，中医值得认真研究。中医诊所的开设将吸引这一领域的权威专家，他们会将自己的知识和经验传授给我们的医生，并参与到治疗中。

最后简短地概括一下我们合作的初步成果。必须指出，中哈两国及其他"一带一路"建设参与国之间有进一步扩大富有成效的互利合作的潜力。