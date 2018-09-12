哈萨克斯坦与白俄罗斯布列斯特州之间对外贸易总额得到有效增长

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 -- 据白通社消息，白俄罗斯布列斯特州执行委员会主席阿纳托利·利斯近日同哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使叶尔穆哈梅特·叶尔特斯巴耶夫举行会谈。2018年1-7月，白俄罗斯布列斯特州与哈萨克斯坦之间对外贸易总额增长18%。

据了解，2018年前7个月，哈萨克斯坦与白俄罗斯布列斯特州之间贸易总额达5830万美元，同比增长18.6%。目前布列斯特州共有7家哈资企业。

据地区领导介绍，目前两国地区间合作取得了较大的发展。布列斯特州与东哈州和卡拉干达州签署了长期合作的合作协议。此外，阿特劳州企业家代表团去年对布列斯特进行了访问。

叶尔特斯巴耶夫指出，白俄罗斯每一个地区与哈萨克斯坦有着紧密的联系。此外，大使还谈及两国元首就将两国贸易额增长至10亿美元的工作任务。

"去年，两国之间贸易总额达6.9亿美元。这也是一个很好的指标，相信年底前这一数据将得到扩大。" 叶尔特斯巴耶夫说。

大使认为，为了使对外贸易额得到增长，首先需要扩大过境运输量以及经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯的运往西欧的中国货物运输量。另一方面，建立哈-白联合企业具有巨大潜力。哈萨克斯坦就生产白俄罗斯机械产品方面制定了具体方案。

值得一提的是，将于11月举行的哈萨克斯坦-白俄罗斯政府间委员会第14次会议将有望讨论两国经贸合作领域的重点问题。会议将在布列斯特市举行。

【编译：冰山】