阿巴耶夫：哈萨克斯坦有意引入第五代移动通信技术

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 -- 信息和通讯部部长达吾然·阿巴耶夫12日出席在南非举行的"2018年世界电信展"，并发表讲话。

阿巴耶夫会中指出，哈萨克斯坦有意与国际电信联盟展开合作，共同引进第五代移动通信技术，并为提供高速宽带网络广泛利用非静止轨道卫星。

据此前报道，2018年9月10日，由国际电信联盟（ITU）主办的"2018年世界电信展"在南非德班国际会议中心开幕。





据了解，论坛框架下举行了部长级圆桌会议，会议就智能数字技术的发展条件、消除新数字世界的威胁、资助数字技术发展等问题进行了讨论。期间，阿巴耶夫发表讲话，并指出了信息通讯技术在发展全球经济和改善人民生活中的重要性。

信息和通讯部部长谈及国家目前所面临的风险与成就，并指出"数字哈萨克斯坦"国家规划的特殊作用。阿巴耶夫表示，这将使国内信息通讯技术迎来新的发展阶段创造机遇。

另外，信息和通讯部部长阿巴耶夫论坛框架下同国际电信联盟秘书长赵厚麟、国际电信联盟电信发展局主任布拉希姆·萨努、沙特阿拉伯通讯和信息技术委员会主席阿卜杜勒阿齐兹·鲁维斯以及阿塞拜疆运输通讯和高科技部副部长埃勒米尔·维利扎德等人举行会谈。









【编译：冰山】