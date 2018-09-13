纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦希望进一步加强与土耳其之间的经济合作

哈通社/安卡拉/9月13日 -- 正在对土耳其进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统13日同该国商界代表举行会谈时表示，哈萨克斯坦希望进一步加强与土耳其之间的经济合作关系。

纳扎尔巴耶夫说："土耳其和哈萨克斯坦之间的关系在友谊、兄弟和相互信任的基础上建立的。哈萨克斯坦独立以来，两国建立了紧密的合作，我们不会忘记土耳其一直以来对哈萨克斯坦的支持。土耳其是我国最大的贸易合作伙伴国家之一。2017年，哈土双边贸易额增长27%，接近20亿美元。今年上半年，双边贸易额已达8.2亿美元。"

总统表示，哈萨克斯坦独立以来，土耳其对哈直接投资总额达30亿美元，而哈萨克斯坦向土耳其投资了9.4亿美元。目前，共有2千多家土资企业在哈运营。

"Anadolu、Yildirim、 Urker和 Abdi Ibrahim等大型土耳其企业在哈萨克斯坦化工、轻工业、矿业、汽车制造、建筑材料生产等领域工作。此外，土耳其Ziraat银行于1990年开始在我国营业。为两国企业家提供支持，双方正在积极落实'新的协作'项目。该项目是在埃尔多安总统对哈访问期间签署的。它的框架下，双方将共同落实总价值达8亿美元的23项项目，将提供3千个工作岗位。"总统说。

总统还指出，哈土两国企业家们昨天签署了总价值达17亿美元的24项合作文件。

"这是相互信任和有效合作的榜样。哈萨克斯坦希望进一步加强与土耳其之间的经济合作关系。众所周知，哈萨克斯坦是欧亚经济联盟成员国，该联盟拥有1.8亿人口。我们的战略目标是跻身全球发达30个国家行列，并在为实现该目标而努力当中。目前，哈萨克斯坦拥有良好的经商环境，并在多个领域有着巨大潜力。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，25家土耳其大型企业领导出席了今天的会议。这些企业主要在农业、食品加工、地质和矿业、化工、汽车制造、轻工和制药领域营业。

【编译：小穆】