纳扎尔巴耶夫总统邀请土耳其企业们来哈发展

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 -- 纳扎尔巴耶夫总统13日对土耳其进行正式访问期间与当地企业家代表们举行会面，并邀请土耳其企业家们来哈萨克斯坦发展业务。

"我们一直以来就改善投资环境问题开展了相关工作，商业领域立法也逐渐得到完善。哈萨克斯坦在世界银行最新公布的营商环境报告中位列第36位，我们同时也是经济合作与发展组织投资委员会的成员并加入了其国际投资宣言。"纳扎尔巴耶夫总统说。



另外，纳扎尔巴耶夫总统还指出总统直属外国投资者理事会在过去20年来富有成效的工作。该理事会成员中包括国际大型企业领导人。



"会面期间，我们会解决了所有问题。阿纳多卢集团与Sembol建筑公司领导人也是这一理事会的成员。为了与投资者和企业进行有效的互动，创建了类似于土耳其投资支持与促进局(ISPAT)的哈萨克投资国有公司（KazakhInvest）。冶金、石油加工、机械制造、化工、食品生产等重要领域的投资项目落实框架下，政府考虑了免除企业、土地以及财产税问题。这些领域吸引国外劳工将减轻障碍，而土地利用许可证和签订合同条款也将得到简化。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，为发展再生能源为目标，将通过拍卖形式向投资者们提供off-take承购合同的投资优惠。



总统指出，哈萨克斯坦目前共有11个经济特区和24个工业区。所有经济特区和工业区参与者们将享有税收和其他优惠。再次邀请土耳其企业家们来哈萨克斯坦发展业务。



值得一提的是，共有25家土耳其企业代表参加了与哈萨克斯坦总统的会晤。据悉，该企业们占据土耳其经济的15%。与会公司门主要涉及农业、食品生产、地质和采矿业、化工、汽车制造、轻工业、卫生以及医疗产品生产等领域。



【编译：冰山】