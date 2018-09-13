纳扎尔巴耶夫总统邀请土耳其企业加盟阿斯塔纳国际金融中心

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 - 在今天同土耳其经济领域旗舰企业的代表们举行的会晤期间，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫邀请土耳其企业家参与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。

据悉，25家占土耳其经济15%的大型企业派出代表，出席了13日同纳扎尔巴耶夫总统的会晤。这些企业经营的业务范围涵盖农业、食品、生物科技、矿业、化工、机械制造、轻工业、卫生保健等多个领域。



纳扎尔巴耶夫总统在会议上向土耳其企业代表们表示，阿斯塔纳国际金融中心已经正式启动，借鉴了纽约、新加坡、伦敦和迪拜等金融中心先进经验和有效模式的阿斯塔纳金融中心，其法律地位得到了宪法的保障。而且，AIFC也是中亚地区唯一一个以英文作为官方行政语言的金融中心。



纳扎尔巴耶夫总统强调指出，AIFC参与者可在税务、货币、签证和劳务许可方面获得为期50年的各类优惠。独立的司法和国际仲裁中心，将保障国际金融中心客户的合法权益。



总统表示，为建立高效和高技术标准的证券交易所，AIFC与上海证交所和纽约纳斯达克达成了合作。AIFC将致力于发展绿色、伊斯兰以及创新性的金融工具。



"我邀请土耳其企业加入到这个金融中心的工作中来。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】