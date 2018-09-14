总统：加深哈土人民之间的友谊关系是主要目标

哈通社/安卡拉/9月14日 -- 纳扎尔巴耶夫总统13日对土耳其进行正式访问框架下会见土耳其总统埃尔多安，并在会后举行的联合新闻发布会上表示，加深哈萨克与土耳其人民之间的友谊关系是主要目标。

"加深哈萨克与土耳其人民之间的友谊关系是我们的主要目标。我们讨论了经贸和投资领域一系列合作问题，并达成共识。两国之间签署的合作协议证明了这一点。哈萨克斯坦境内有很多正在运营的土耳其公司，国内土资企业总数目前已超过1800家。去年，其商品营业额接近20亿美元。根据于今日签署的合作协议，我们设定了在近期内将该数据增至50亿，未来增至100亿的目标。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调指出，两国政府将就这一问题开展联合工作。



"雷杰普•塔伊普•埃尔多安先生于去年对阿斯塔纳进行的正式访问期间，签署了‘新协同效应'联合经济项目规划2017-2020年间的行动计划协定书。根据该协定，共有24个投资项目正在进行或计划进行。该投资项目总额超过80亿美元。"总统说。



发布会期间，纳扎尔巴耶夫总统谈及与土耳其企业家代表们之间的会面。据悉，纳扎尔巴耶夫总统与企业家们在会谈中就贸易投资合作的现状及前景等问题交换了意见。



"我和许多商界领袖们进行会面并听取了他们的意见。两国代表拥有互相投资以及开展联合工作的意愿。访问框架下，两国商业代表签署了价值约20亿美元的商业协议。往后将为使这一协议得到落实共同付出努力。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：冰山】