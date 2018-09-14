纳扎尔巴耶夫总统：哈萨克斯坦支持土耳其的政策

哈通社/安卡拉/9月14日 -- 纳扎尔巴耶夫总统13日对土耳其进行正式访问框架下会见土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安，并在会后举行的联合新闻发布会上表示，哈萨克斯坦支持土耳其的政策。

"哈萨克斯坦与土耳其一直以来都是致力于发展伟大丝绸之路的国家。我们必须继续开展这一良好举措。在此之际，邀请土耳其投资者们对连通巴库-第比利斯-卡尔斯国际铁路的阿克套-库尔克交通物流枢纽发展工作做出积极贡献。"纳扎尔巴耶夫总统说。



新闻发布会期间，纳扎尔巴耶夫总统指出，这一领域迄今已进行大量的工作。



纳扎尔巴耶夫总统表示，运输货物、开展合作的新走廊已建立，应合理得到利用。就如埃尔多安总统所提到的，会谈期间就过境运输、石油天然气、军事技术、农业、旅游、文化、教育、科学等领域合作问题进行了讨论，并进一步加深合作达成共识。总之，在所有领域有着很多机会加强哈萨克斯坦和土耳其之间的关系。所有领域、国际舞台上、任何地点，哈萨克斯坦都将支持土耳其的政策。



总统强调指出，土耳其在哈萨克斯坦自独立初期就给予了支持。



"我们将永远铭记这些。1991年12月16日16：00时，我们的议会宣布了哈萨克斯坦成为独立国家。两个小时候后，当时的土耳其总统图尔古特•厄扎尔向我致电并说‘土耳其支持哈萨克斯坦的独立'。土耳其由此成为全世界支持哈萨克斯坦独立的首个国家。从那以后，土耳其一直在支持我们，我们之间的关系也从未破裂。因此我们将永远铭记这一感激之情。自那时起，两国取得了许多成就。这些会谈将成为体现两国人民友谊的明证。我们应为此付出共同努力。"总统说。



【编译：冰山】