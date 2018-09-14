哈萨克斯坦有意增加在联合国维和行动中的贡献度

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥玛若夫14日在联合国安理会维和改革问题会议上表示，哈萨克斯坦有意同印度在黎巴嫩安置各自部队并通过联合国批准哈萨克斯坦"Kazcent"维和培训中心从而增加在维和行动中的贡献度。

据外交部新闻处透露，常驻联合国代表奥玛若夫在会中指出高质量的改善工作以及利用维和体系中新评估方法及新标准。他还强调，作为改善维和行动关键条件之一的加强所有联合国机构协调和问责制工作。



"联合国维和工作进程中，相信新国家的积极参与，包括安置各自部队将对联合国维和行动带来新能量以及有效性。"奥玛若夫说。



据他介绍，这一进程有助于提升联合国维和任务的声誉以及各国之间组织性，加强整个国际社会的协作和集体责任。



另外，哈萨克斯坦代表还谈到区域结构之间的合作在预防及解决冲突方面起到的重要作用以及哈萨克斯坦在防止争端及预防方面提出的三方战略。





会中，联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔•拉克鲁瓦邀请拥有先进军事能力的国家参与并增加联合国维和能力、提供装备及物流运输和后勤支持。



值得一提的是，今年10月哈萨克斯坦将同印度向联合国驻黎巴嫩临时部队派遣120名军人参与联合国维和任务。



3月19日，安理会通过了第425(1978)号决议和第426(1978)号决议，其中安全理事会要求以色列立即停止军事行动，并立刻自所有黎巴嫩领土撤出其部队。它还决定立即成立联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队），成立该部队的三大目标是：证实以色列确已撤离；恢复国际和平与安全；协助黎巴嫩政府确保恢复对该地区的有效统治。第一批联黎部队的士兵于1978年3月23日到达该地区。目前联合国驻黎巴嫩临时部队共有来自42个国家的上万名士兵进行任务。



【编译：冰山】