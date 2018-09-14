外国新闻工作人员代表团访问突厥斯坦州旅游景点

哈通社/突厥斯坦/9月14日 -- 据突厥斯坦州政府消息，外国知名媒体机构代表近日访问突厥斯坦州。

消息称，由哈萨克斯坦外交部发起下访问突厥斯坦州的媒体代表团成员包括来自英国、法国、中国、意大利、韩国、波兰、印度尼西亚等国家新闻工作者。此次旅游活动主要旨在宣传国内旅游潜力。

活动框架下，突厥斯坦州州长詹塞伊特·图伊梅巴耶夫同来自7个国家的代表团举行会面。会中，图伊梅巴耶夫就突厥斯坦州发展规划进行了介绍。





图伊梅巴耶夫表示，很高兴与各代表在拥有数世纪历史的突厥斯坦会面。突厥斯坦州是哈萨克斯坦最受游客欢迎的地区之一。突厥斯坦州以其独特的历史地位和遗产而闻名遐迩。突厥斯坦同时也是伟大丝绸之路的一部分。此次会谈所讨论的建议和评论将对"发展突厥斯坦州旅游潜力"项目的落实起到重要作用。





会谈期间，来自波兰"Turystyka.rp.pl"媒体机构的代表安娜·克洛索夫斯卡等代表分享了此次旅行的感受。此外，各代表们还造访拥有悠久历史的沃特拉尔县并参观了阿尔斯坦巴布陵墓，还访问了亚萨维陵墓、"阿兹莱特苏丹"国家历史文化基金博物馆等地。











【编译：冰山】