哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 据人民日报消息，受多重因素影响，国际油价当周（9月10日至14日）宽幅震荡，多空双方相互制衡，在纽约市场上，轻质原油主力期货合约在每桶70美元关口一线展开拉锯战。截至最后一个收盘日（14日），纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.40美元，收于每桶68.99美元，涨幅为0.58%，而11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.09美元，收于每桶78.09美元，跌幅为0.12%。

从基本面消息看，美国能源信息局当周公布的数据显示，此前一周美国全国商业原油库存减少530万桶至3.962亿桶，库存下降量远高于市场预期，对油价上行产生推动作用。此外，纽约市场上，投资者担心怪兽级飓风"弗洛伦斯"将严重打击墨西哥湾原油生产和运输，也成为原油价格攀升的又一砝码。

截至目前，"弗洛伦斯"已给登陆点赖茨维尔海滩带来4.1英寸降雨量。现场画面显示，海平面上升，海水倒灌入该地区街道，海边许多房屋已浸泡在海水中。据美国有线电视新闻网报道，一些事先不愿撤离的民众已受洪水侵袭，正在等待救援。沿海城市北卡新伯尔尼地区有150人被困在洪水淹没的建筑物中等待救援。据美国"头条新闻"频道电视画面显示，救援人员已经开始从居民小区用小船营救出受困的民众。同时，许多大树、电线杆被飓风吹倒。截至目前，北卡、南卡已有超过6万用户遭遇断电。



此外，美国对伊朗的制裁严重打压后者原油出口，这也增加了市场的担忧情绪。

不过，国际能源署(IEA）公布的报告给油价泼了一盆凉水。报告称，8月全球原油供应达到1亿桶/日的历史新高。根据IEA数据，今年8月，因利比亚和伊拉克增产，石油输出国组织（OPEC）原油供应升至九个月高点3263万桶/日。而经济合作与发展组织（OECD）7月原油库存也增加790万桶至28.24亿桶。

另据路透社报道，OPEC当周还进一步下调了2019年全球石油需求增长预期，认为经济前景面临下行风险，明年原油市场面临挑战。OPEC预测，2019年全球原油日需求量将增加141万桶，比上个月预估值低2万桶，这也是该组织连续第二个月下调全球石油需求增长预期。