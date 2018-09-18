哈萨克斯坦代表团访问俄罗斯秋明市

哈通社/阿斯塔纳/9月18日-据哈萨克斯坦外贸商会新闻处消息，哈萨克斯坦代表团日前对俄罗斯秋明州进行工作访问，以促进哈萨克斯坦出口工作。

此次访问由哈萨克斯坦投资和发展部、"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会、哈萨克斯坦外贸商会以及俄罗斯秋明州工商会共同组织举办。



期间，哈萨克斯坦代表团访问了秋明科技园，与秋明州副州长瓦迪姆•舒姆科夫进行了会面。



会面期间，哈萨克斯坦外贸商会主席阿彦•叶冉诺夫、秋明州地区投资政策和国家支持企业家事务厅对外关系部门主任娜塔利娅•拉基缇娜及其他代表就双边经贸关系前景、互利合作和投资潜力等问题进行了讨论。



此外，哈萨克斯坦多个生产商代表与秋明地区的潜在合作代表举行了B2B会议，并参观了 "埃列克特罗斯塔尔-秋明"冶金厂以及博罗夫斯克工业园。该工业园占地30公顷，专为发展中小型企业而创建。



同时，我国食品行业的代表们还前往该地区出售新鲜农产品的米哈伊洛夫斯基市场、Selsky Dvorik零售连锁店以及Gourmet Gallery美食店进行了参观。



最后，哈萨克斯坦代表团还了解了在秋明州乃至俄罗斯油气设备生产领域中占据领导地位的《HMS NEFTEMASH》股份公司，并参观了《Tamara Swat》贸易销售点。



【编译：达娜】