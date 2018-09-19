曾饰演萨拉丁的叙利亚明星将在《托米莉斯女王》中扮演居鲁世大帝

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 - 著名导演阿罕•萨塔耶夫新作--《托米莉斯女王》正在进行紧张的制作，为今年年底的上映做准备。

日前，这部历史大片的导演公布了片中重要角色--居鲁世大帝的扮演者。



"亲爱的朋友们，我很高兴和自豪地向大家宣布，来自叙利亚的著名演员加桑•马苏德将在《托米莉斯女王》中饰演波斯国王居鲁世大帝。他曾在好莱坞历史片《天国王朝中》饰演萨拉丁，是一位才华横溢，魅力十足的演员。今天是他在剧组的第一天。"萨塔耶夫在社交媒体上写到。



是波斯帝国创建者、阿契美尼德王朝第一位国王。在他的统治下，帝国不仅囊括了古代近东的所有文明国家，还包括了大部分西南亚，和一部分中亚及高加索地区。他的帝国从西边的赫勒斯滂到东边的印度河，是前所未有的最大帝国。



但是，居鲁世大帝对已经取得的成就并不满意，他渴望征服继续里海边游牧的萨克人（斯基泰人），并为此发动了战争。在这场战争中，居鲁世最终被萨克人（斯基泰人）的女王托米莉斯女王击败并身亡。传说托米莉斯将他的头颅砍下并浸泡在血水当中。





【编译：木合塔尔·木拉提】