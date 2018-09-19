全球初级卫生保健会议将在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 -- 10月25-26日期间，2018年全球初级卫生保健会议将在阿斯塔纳举行。

消息称，该国际会议由世界卫生组织、联合国儿童基金会以及哈萨克斯坦政府旨在纪念《阿拉木图宣言》发表40周年框架下联合举行。会议将吸引世界卫生组织120个成员国卫生部长、知名分析人士以及医疗专家们参与。

"1978年《阿拉木图宣言》作为全人类健康战略成为宣传初级卫生保健的首个国际宣言。此后，加强卫生、人人享有卫生保健等口号均基于《阿拉木图宣言》的特有规则公平性和社会正义。"世界卫生组织助理总干事山本奈绪子(Naoko Yamamoto)在国家新闻中心召开的新闻发布会上说。

哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹·比尔塔诺夫指出，国际会议期间将通过补充《阿拉木图宣言》的《阿斯塔纳宣言》。

比尔塔诺夫表示，国际分析人士认为《阿拉木图宣言》仍不会失去其重要性。但是，由于全球健康的新趋势，建议制定一份补充《阿拉木图宣言》的新文件。该文件正由世界卫生组织进行讨论。哈萨克斯坦在世界卫生组织位于日内瓦的总部举行了4次会议，吸引50多个国家代表参与。将在此次会议开始前获得所有国家批准并进行隆重发表。

另外，卫生部部长指出两份宣言之间的主要区别。部长表示，40多年以来，除了哈萨克斯坦外，世界各国人民的预期寿命均有所增加。因此，老年人士更多的需要保健服务。此外，40年前的传染病是最为严重的疾病之一，而通过初级卫生保健，许多疾病得到消除。如今，糖尿病，肝脏和肺部疾病成为全球共同关注的问题。为了解除这些问题，应注重预防。其次，新技术也是重要的因素。40年前与现在的医疗技术有着天壤之别。

【翻译：冰山】