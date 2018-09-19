哈萨克斯坦将以电子游戏形式发展国内旅游业

哈通社/阿斯塔纳/9月19日-哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）计划将以任务游戏的形式发展国内旅游产业。

公司副总裁海拉特•萨杜阿哈索夫介绍，该公司计划以"精灵宝可梦GO"（Pokemon Go）游戏为基础，专门创建一个国内任务游戏。玩家可前往哈萨克斯坦的历史圣地进行游览，并在游戏内收集积分。之后，玩家可在现实生活中兑换积分，享受折扣。



"根据游戏规则，玩家可游览国内任意一处历史圣地，并在游戏内完成相应任务，获得积分升级，玩家将有机会从‘守卫'升至‘首领'。随着积分的增加，还可在现实生活中享受到不同的折扣，例如，经济舱会被免费升级到商务舱，或免费托运额外行李等。" 萨杜阿哈索夫说。



他表示，项目的主要目的是大量吸引年轻人对历史圣地的热情，以促进国内旅游业的发展。



"当然，我们还需做好其他宣传工作。例如，某地区的旅游负责人应前往其他地区大力宣传该地区的旅游项目，吸引更多游客。在此之前，我们视国内旅游业为单一市场，但其实并不是这样，国内市场也存在竞争。竞争越激烈，国内旅游业也自然能够崛起。" 萨杜阿哈索夫说。



【编译：达娜】