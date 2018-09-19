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    联合国将吉尔吉斯斯坦列为中等发达国家

    19:55, 19 9月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/9月19日 —— 据吉尔吉斯斯坦媒体报道，在联合国人类发展指数评级中，吉尔吉斯斯坦步入中等发达国家行列。    

    联合国开发计划署报告指出，人类发展指数一共计入三个因素，即生活水平（以人均国内生产总值数据计算）、平均寿命和居民识字率。评级对象共包括189个国家。

    吉尔吉斯斯坦在上述评级中位居122位，属于中等发达国家。塔吉克斯坦位居127位。

    哈萨克斯坦在当中排名第58位，列入人类发展水平高的国家行列。

    俄罗斯居于第49位，白俄罗斯位于第53位。

    其他排名较为靠前的前苏联空间国家还包括格鲁吉亚（70）、阿塞拜疆（80）、亚美尼亚（83）、乌克兰（88）、乌兹别克斯坦（105）、土库曼斯坦（108）。

    健康和教育是人类发展指数覆盖的两个重要方面。具体来看，与1990年相比，2017年全球出生时预期寿命增加约7年；2017年全球学龄儿童受教育时间多出3.4年。

    根据报告显示，哈萨克斯坦的人均寿命为70岁。而前苏联空间国家的人均受教育年限约为12-15年。

    联合国开发计划署于1990年发布首份人类发展报告时即引进人类发展指数。该指数提出在评估发展水平时，除考虑经济因素外还须包含健康和教育因素。根据指数高低，其考察的国家和地区被分为非常高水平、高水平、中等水平和低水平4个组别。

    【编辑：小穆】

     

    标签:
    中亚 黄金储备
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