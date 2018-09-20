苏莱曼诺夫：明年计划召开"内华达-塞梅"运动国际会议

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 哈萨克斯坦著名社会功勋人士沃勒加斯·苏莱曼诺夫20日在阿斯塔纳举行的核裁军国际会议上表示，明年计划在阿斯塔纳召开关于"内华达-塞梅"反核试验运动国际会议。

"明年2月，我们计划举行关于反核试验运动的国际会议。该会议旨在纪念'内华达-塞梅'反核试验运动的30周年。日本、美国以及其他国家代表将受邀出席会议。会议旨在讨论核裁军领域社会组织们的作用。"苏莱曼诺夫说。

苏莱曼诺夫指出，"内华达-赛梅"反核试验运动建立之初，社会组织们的活跃度非常高。在哈萨克斯坦组织的发起下，成立了全球反核武器联盟。其成员中包括该领域的所有协会。在此框架下，制定了相关工作方案，并针对社会组织制定了活动事项，其中包括议会间投票。

苏莱曼诺夫还表示，联盟当时将"保障地球生命是否需要核武器的存在？"问题引进了主要议程中，所有议会将对这一问题作出答复。苏联议会第一个对此作出"否定"的答复。美国国会也对此表示出赞同。美国总统里根也表示支持。联盟口号"世界上所有选民都反对核武器！"也将得到验证。但苏联解散后，全球反核武器联盟也停止了其工作。

值得一提的是，题为"哈萨克斯坦与日本在核裁军领域的合作：一个命运，共同目标"的国际会议20日在阿斯塔纳召开。会议由哈萨克斯坦首任总统基金会旗下的国际经济和政策研究所和日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）共同组织举办。

【翻译：冰山】