国务秘书出席第二届欧亚女性论坛

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃率团出席主题为《女性支持全球安全和稳定发展》第二届欧亚女性论坛。

消息称，俄罗斯总统普京、国际组织代表和来自100多个国家的500多名代表出席了本届论坛。论坛由俄罗斯联邦会议联邦委员会和独联体议会联盟联合举办。

哈萨克斯坦代表团由议会议员、国家机关领导和社会组织代表组成。

阿布德哈勒科娃在致辞中强调了纳扎尔巴耶夫总统《21世纪无核化世界》宣言的精神。她同时还指出，为建立稳定和公平社会，女性应积极参与经济所有领域的工作。

"目前，哈萨克斯坦注重关注保障中亚地区和阿富汗的安全。此外，我们积极参与了消除塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间冲突的工作，为伊朗和叙利亚问题提供了和谈平台。"国务秘书说。

论坛框架下，阿布德哈勒科娃分别同联合国副秘书长兼联合国妇女署执行主任普姆齐莱∙姆兰博－恩格库卡和"女性20（W20）"创始人兼主席古玉尔迭恩·特尤尔卡坦举行了会晤。

会谈中，双方就社会经济热点问题和人文领域问题、提升女性在加强和平和安全领域的作用，以及加强女性提出国际和区域性倡议的作用等问题进行了讨论。

【编译：小穆】