阿布德拉赫曼诺夫会见冈比亚外长坦加拉

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫周三（19日）在阿斯塔纳会见到访的冈比亚外交部长马马杜·坦加拉。

会谈中，两国外长就双边多个领域合作关系现状和前景，以及在联合国、伊斯兰合作组织和其他国际组织框架下的相互合作问题进行了讨论，并就共同关心的区域和国际热点问题交换了意见。

阿布德拉赫曼诺夫指出，哈萨克斯坦希望进一步加强与非洲国家，其中与冈比亚之间的双边合作。



"哈萨克斯坦对非洲的发展前景表示浓厚的兴趣。作为非洲联盟观察员国（2013年），哈萨克斯坦认为该组织得到了有效的发展。阿斯塔纳希望与该组织建立有效合作，并希望进一步加强该组织成员国之间的合作关系。"外长说。

阿布德拉赫曼诺夫表示，冈比亚对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的核不扩散、禁止核试验、反恐和保障可持续发展倡议提供了支持。此外，该国对哈萨克斯坦当选联合国安理会2017-2018年非常任理事国提供了支持，并积极参与了2017年在阿斯塔纳举行的世博会。

哈萨克斯坦外长表示，哈方支持冈比亚举行第十四届伊合组织峰会，并承诺将派出高级别代表团出席会议。

【编译：小穆】