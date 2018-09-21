突厥斯坦州将同印度尼西亚建立紧密合作关系

哈通社/突厥斯坦/9月21日 -- 突厥斯坦州州长詹塞伊特·图伊梅巴耶夫21日会见印度尼西亚驻哈萨克斯坦特命全权大使拉赫玛特·普拉莫诺。

会谈期间，图伊梅巴耶夫指出，印度尼西亚具有很高的发展潜力。为了进一步加强合作和友谊关系，愿意进行更多会面。



"对于地区来讲，应积极借鉴印度尼西亚发展旅游业方面的优秀经验。因为，印度尼西亚有许多游客希望来到哈萨克斯坦，其中包括位于突厥斯坦市的亚萨维陵墓。想必机场建设工作的完成将有效提高旅游流量。印度尼西亚游客经常前往乌兹别克斯坦的撒马尔罕、布哈拉等城市。邀请他们来到突厥斯坦州具有很大机遇。因为这里拥有许多山脉、河流、湖泊、沙滩、度假区以及历史文化古迹。建立突厥斯坦-撒马尔罕-印度尼西亚旅游、开设航空路线，将对发展旅游业起到帮助。除了旅游业外，还将加强经贸合作关系。"图伊梅巴耶夫。



州长还指出，突厥斯坦州农业从业人员拥有对印度尼西亚出口水果蔬菜以及肉类产品的能力。

"突厥斯坦市自升格为州首府以来，您是第一个进行访问的大使，对此表示诚挚的谢意。我们非常愿意与贵国就引资等方面展开进一步合作，并共同为我国神圣之都的发展做出贡献。在此邀请您出席于9月28日在突厥斯坦市举行的国际投资和旅游论坛。"突厥斯坦州州长说。



会谈期间，印度尼西亚驻哈萨克斯坦大使普拉莫诺对突厥斯坦州政府对其热情接待表示感谢。普拉莫诺还谈到了突厥斯坦地区对其留下的深刻印象以及两国之间简化签证政策问题。

【翻译：冰山】