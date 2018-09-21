总统：哈萨克斯坦妇女们的幸福生活是我最大的目标之一

哈通社/阿克托别/9月21日 -- 题为"恭敬母亲"的妇女聚会21日在阿克托别市举行，来自全国各地的1200名妇女代表出席会议。

根据此前报道，"恭敬母亲"中心今日在阿克托别市举行揭幕仪式。该中心旨在教育妇女，并鼓励年轻人更有效地度过闲暇时光。阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫在随后举行的妇女聚会期间宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺词。

"'精神文明复兴'规划框架下首次举办的妇女聚会是我国旨在改善家庭状况的重要措施。母亲是每个家庭的顶梁柱。而哈萨克斯坦妇女们拥有良好的社会地位、减少对子女的担忧、过上幸福的生活-是我最大的目标之一。因此，我在'哈萨克斯坦-2050'战略中明确指出了保护母亲和儿童权益是国家社会政策的重要组成部分。自独立初期以来，哈萨克斯坦就保障家庭安全问题进行了大量工作。国家妇女事物、家庭人口政策委员会工作一直在我密切关注之下。保护妇女权利、提高其生活状况的同时，提高对妇女的尊重、社会地位等方面也得到了注重关注。哈萨克斯坦在发展成为精神文明得到复兴、建立繁荣社会过程中，妇女们将起到巨大的影响。带来新生命，并将其养育长大是一项具有巨大责任的神圣使命。相信每一位妇女为哈萨克斯坦走在世界文明先驱行列做出巨大贡献。"纳扎尔巴耶夫总统在贺词中说。





据了解，民族学家-作家泽因尼普·阿赫梅托娃、哈萨克斯坦儿童事务专员萨吾列·艾特佩耶娃、诗人玛尔甫哈·阿伊特阔金、歌手毕布古勒·托列艮诺娃等知名人士出席在阿克托别举行的妇女聚会。





































【编译：冰山】