萨哈迪耶夫：提供给外籍哈萨克同胞的奖学金配额数正逐年增长

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 哈萨克斯坦科学和教育部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫24日与蒙古国哈萨克族女训鹰人艾肖丽范•努尔哈伊普与她的母亲举行会面后接受记者采访时表示，提供给外籍哈萨克同胞的奖学金配额数正逐年增长。

"我们每年都会向蒙古国哈萨克同胞们的赠送书籍。蒙古国巴彦乌列盖地区拥有多个哈萨克学校。同时也有许多蒙古国哈萨克族大学生来到哈萨克斯坦接受教育。就此，我们今年共分配了55个奖学金配额。逐年增长的奖学金配额需求量，让人感到高兴。"萨哈迪耶夫说。



萨哈迪耶夫还指出，哈萨克斯坦高等教育机构奖学金配额除了蒙古国哈萨克大学生外，还将分配给来自乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国等国家的哈萨克同胞们。



科学和教育部部长表示，提供给外籍哈萨克同胞的奖学金配额数正逐年增长。有许多外籍哈萨克同胞们来到哈萨克斯坦，并国内大学产生兴趣。其中也有大部分人留在哈萨克斯坦，取得国籍并工作、生活。这让人感到非常高兴。哈萨克斯坦政府保障了外籍哈萨克大学生们的住宿、生活费以及所有方面的需求。



值得一提的是，哈萨克斯坦科学和教育部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫与蒙古国哈萨克族女训鹰人艾肖丽范•努尔哈伊普与她的母亲举行了会面。会中，萨哈迪耶夫承诺帮助艾肖丽范就读任何一所大学。



【编译：木合塔尔·木拉提】